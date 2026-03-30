La polizia locale di Fossacesia ha multato cinque aziende, pubbliche e private, per irregolarità nei cantieri stradali. I controlli hanno riguardato lavori lasciati incompleti o non conformi alle norme di sicurezza e regolamentazione, portando all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Le operazioni sono state svolte nel rispetto delle procedure di verifica e di contrasto alle violazioni in materia di lavori pubblici.

Commenta il comandante della polizia locale, Alfredo Ciccocioppo: “Non è più possibile lasciare le strade in condizioni non sicure dopo l’esecuzione dei lavori. Il ripristino è un obbligo preciso, non un’opzione. Continueremo con controlli serrati e sanzioni, perché la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto e ogni intervento deve essere completato nel pieno rispetto delle norme". ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Sanzioni per oltre 9mila euro e una denuncia: blitz dei forestali e dell'ispettorato del lavoro in un impianto di rifiuti in Val di Sangro Paziente del pronto soccorso aggredisce un infermiere e una guardia giurata: per fermarlo i poliziotti devono usare il taser 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Cantieri stradali lasciati a metà, scatta la multa per cinque ditte dalla polizia locale di Fossacesia

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