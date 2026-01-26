Ingombranti abbandonati in strada dopo il trasloco | 45enne beccato dalla Polizia locale scattano multa e denuncia

Un uomo di 45 anni è stato sanzionato dalla Polizia locale per aver lasciato ingombranti lungo la strada dopo un trasloco, in via Dieta di Bari. Sono stati sequestrati vecchi elettrodomestici, mobili e materassi abbandonati vicino ai cassonetti, in violazione delle norme sul corretto conferimento dei rifiuti. L'episodio evidenzia l'importanza di rispettare le regole di smaltimento per mantenere il decoro urbano.

Il ritrovamento in via Dieta di Bari: l'uomo aveva lasciato accanto ai cassonetti mobili, vecchi elettrodomestici e materassi. Dovrà anche farsi carico del costo degli interventi di rimozione eseguiti da Amiu Vecchi elettrodomestici, mobili e materassi, abbandonati accanto ai cassonetti, in via Dieta di Bari. Un pezzo di strada trasformato in discarica abusiva da chi, invece di rivolgersi al servizio Amiu per il ritiro degli ingombranti, aveva semplicemente lasciato tutto sull'asfalto. La Polizia locale, però, è riuscita a rintracciare il responsabile, per il quale sono scattate sanzioni e denuncia.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su ingombranti abbandonati

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su ingombranti abbandonati

Argomenti discussi: Rifiuti edili abbandonati lungo via delle Cascine: denunciato imprenditore; Discarica abusiva nel terreno di un'azienda, in 60 metri quadri c'erano lavatrici, ringhiere e anche rifiuti speciali pericolosi:...; Rifiuti abbandonati a Empoli, un cittadino: Troppi episodi. Timore che ci sia una fabbrica clandestina; Caserta. Foto. Bretella Tuoro-Garzano: rifiuti ingombranti abbandonati sulla carreggiata.

Quartieri trasformati in discariche. Rifiuti abbandonati, scatta l’allarme. I residenti chiedono le telecamereDa via Luca della Robbia a via della Birona: gettati in strada scarti ingombranti come materassi e mobili. I cittadini, esasperati dal degrado, scrivono al Comune per sollecitare interventi rapidi ... ilgiorno.it

Ancona, elettrodomestici abbandonati in strada: al Piano marciapiedi come discaricheANCONA - Di centri di raccolta per i cosiddetti rifiuti ingombranti ad Ancona ce ne sono addirittura due: uno in via del Commercio (zona Palombare) l’altro a Posatora. Centri ambiente dove è possibile ... corriereadriatico.it

https://short.do/nWpRMU Caserta. Foto. Bretella Tuoro-Garzano: rifiuti ingombranti abbandonati sulla carreggiata - facebook.com facebook

Rap interviene con attività di pulizia postazione con annesso svuotamento campane e ritiro ingombranti illecitamente abbandonati nelle vie: Pirandello, Duca Della Verdura, Lancia Di Brolo, Fermi, Malaspina. Foto prima e dopo. x.com