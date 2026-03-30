Cantiere Città | Mirabella Eclano unica a rappresentare la Campania

Mirabella Eclano, nel territorio della provincia di Avellino, è l’unico comune campano coinvolto nel progetto Cantiere Città. La partecipazione è stata annunciata attraverso un comunicato ufficiale, che ha dettagliato le modalità di inserimento nel percorso e le attività previste. L’amministrazione comunale ha comunicato l’adesione al progetto senza ulteriori specifiche sui contenuti o sui tempi di realizzazione.

Mirabella Eclano (AV) entra in Cantiere Città, il percorso di rafforzamento delle competenze progettuali che il Ministero della Cultura e la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali riservano alle finaliste candidate a Capitale italiana della Cultura 2028 per valorizzare i progetti del dossier e consolidare le relazioni avviate. In una dichiarazione pubblica, il Sindaco della città irpina che ha rappresentato la Campania, Giancarlo Ruggiero, riconosce il contributo qualificato e appassionato del Direttore artistico Francesco Cascino, del team e della community di Art Thinking Project e di SEF Consulting, che hanno lavorato... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Cantiere Città: Mirabella Eclano unica a rappresentare la Campania Articoli correlati Mirabella Eclano entra in Cantiere CittàMirabella Eclano (AV) entra in Cantiere Città, il percorso di rafforzamento delle competenze progettuali che il Ministero della Cultura e la Scuola... Ieri in Campania: Capitale italiana della cultura, Benevento-Pietrelcina e Città Caudina escluse. Mirabella Eclano in finaleAvellino – C’è anche Mirabella Eclano tra le dieci città finaliste per il titolo di “Capitale italiana della cultura” 2028.