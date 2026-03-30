David Riondino, cantante, scrittore, attore e poeta, è deceduto all’età di 73 anni. La sua scomparsa ha suscitato il ricordo di colleghi e amici, tra cui Sabina Guzzanti, che ha espresso affetto nei suoi confronti. Riondino era noto per la sua versatilità artistica e il contributo nel panorama culturale italiano. La sua morte è stata annunciata ufficialmente attraverso comunicati pubblici.

P oliedrico in geometria è un aggettivo che descrive qualcosa con molte facce. Non esiste immagine più chiara e definita per descrivere David Riondino. Cantante, scrittore, attore, regista e drammaturgo, l’artista dalle mille facce se n’è andato all’età di 73 anni nella sua casa di Roma, circondato dai libri, dai fogli e dalle dispense che lo hanno accompagnato per tutta la vita. « Io e te siamo stati fantastici », così lo ricorda Sabina Guzzanti, compagna di scena e di idee artistiche per decenni, su Instagram, postando una foto che li ritrae giovani, complici, seduti vicini a un tavolo di ristorante. Leggi anche › “Spin Time. Che fatica la democrazia!”: il documentario di Sabina Guzzanti Sotto la foto di Guzzanti anche i commenti di Corrado e Caterina Guzzanti, Dario Vergassola, Paola Turci, Piero Pelù, Carla Signoris. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cantante, scrittore, attore e poeta, Riondino è scomparso a 73 anni lasciando un’eredità culturale unica. Sabina Guzzanti lo ricorda con affetto

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