canoa polo canoa club ferrara al trofeo di lignano

Il Canoa Club Ferrara torna in campo per la stagione 2026 con il Trofeo Internazionale Indoor di Lignano. Un evento di rilievo nel panorama della canoa polo, che rappresenta una significativa occasione di confronto e crescita per gli atleti del club. La competizione si conferma come uno dei principali appuntamenti invernali, contribuendo a consolidare la presenza del club a livello nazionale ed europeo.

Riparte la stagione 2026 con uno dei banchi di prova più attesi dell’inverno per gli atleti del Canoa Club Ferrara sezione Polo: il Trofeo Internazionale Indoor di Lignano, appuntamento ormai storico del panorama nazionale ed europeo della canoa polo. Un torneo che, grazie alla sua formula indoor, elimina tutte le variabili ambientali tipiche delle competizioni all’aperto: niente vento, onde, salsedine o temperature rigide. In acqua restano solo tecnica, velocità di esecuzione, condizione atletica e lettura del gioco, rendendo il confronto immediato e sincero. È proprio per questo che Lignano rappresenta già a gennaio una fotografia attendibile dello stato di forma degli atleti e dei primi risultati della preparazione invernale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

