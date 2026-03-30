Ieri i Carabinieri di Trezzo sull'Adda sono intervenuti in via Cavour a seguito di una segnalazione di passanti riguardante un cane di piccola taglia che si muoveva senza meta lungo il marciapiede. Il cane appariva impaurito e disorientato, e i militari lo hanno recuperato per garantirne la sicurezza. Nessuna persona risultava coinvolta nella vicenda.

Milano, 30 marzo 2026 – I Carabinieri della Stazione di Trezzo sull'Adda ieri sono intervenuti lungo il marciapiede di via Cavour dopo la segnalazione di alcuni passanti della presenza di un cagnolino di piccola taglia che vagava disorientato. Il cane di razza maltese, visibilmente smarrito, correva il rischio di finire in mezzo alla carreggiata, mettendo a repentaglio la propria incolumità ma anche la sicurezza della circolazione stradale. I militari, giunti immediatamente sul posto, hanno prima tranquillizzato il cagnolino e una volta messo in sicurezza con la dovuta cautela, è stato trasportato in caserma. In attesa dell'arrivo del personale addetto al recupero animali, i Carabinieri si sono presi cura dell'ospite a quattro zampe, offrendogli acqua e cibo per tranquillizzarlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cagnolino vaga impaurito per le strade di Trezzo d’Adda: i carabinieri lo salvano

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