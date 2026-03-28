Ambulatorio abusivo in farmacia scatta il sequestro della Procura

La Procura ha disposto il sequestro di un locale situato all’interno di una farmacia, che nelle planimetrie ufficiali risultava essere un semplice disimpegno. Tuttavia, sul posto è stato riscontrato che l’ambiente veniva effettivamente utilizzato come ambulatorio medico attivo e stabile, senza autorizzazioni specifiche. La scoperta ha portato alla denuncia dei responsabili e al sequestro del locale.

Intervento dei Nas nella zona nord della città metropolitana. Sotto sequestro un locale trasformato in struttura sanitaria senza autorizzazioni Un locale indicato come semplice “disimpegno” nelle planimetrie ufficiali, ma di fatto utilizzato come ambulatorio medico attivo e stabile. È quanto emerso da un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina – Direzione Distrettuale Antimafia – che nei giorni scorsi ha ottenuto la convalida del sequestro preventivo d’urgenza di un’area interna a una farmacia della zona nord della città metropolitana. Il tutto, secondo gli inquirenti, in assenza delle necessarie autorizzazioni e soprattutto senza la presenza di medici o infermieri, figure obbligatorie per questo tipo di prestazioni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Ambulatorio abusivo in farmacia, scatta il sequestro della Procura Articoli correlati Dehor abusivo al Vomero, scatta il sequestro della polizia municipaleStruttura in metallo e pvc addossata al muro dell’edificio e circa 60 metri cubi di nuova volumetria realizzata senza autorizzazioni. Scarico abusivo in spiaggia: scatta il sequestroAccertamenti in corso per individuare la provenienza della tubazione e le eventuali responsabilità. Contenuti e approfondimenti su Ambulatorio abusivo Argomenti discussi: Sui siti truffa farmaci dimagranti e droghe. Ambulatorio medico abusivo in una farmacia di Messina, due denunceMESSINA – Un ambulatorio medico abusivo realizzato all’interno di una farmacia di Messina è stato sequestrato dai carabinieri del Nas di Catania in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip messin ... livesicilia.it Ambulatorio abusivo e medici fantasmi in una farmacia di Messina: due indagatiScoperto un ambulatorio medico abusivo allestito all'interno di una farmacia di Messina: in prima linea i NAS. newsicilia.it