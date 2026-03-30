Campionato nazionale delle Lingue secondo posto per Sonia Jemma del Liceo Falcone

Sonia Jemma, studentessa del Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” di Bergamo, ha ottenuto il secondo posto nella gara di spagnolo al Campionato Nazionale delle Lingue, arrivato alla sedicesima edizione. La competizione ha visto partecipanti da diverse regioni italiane, con l’obiettivo di valorizzare le competenze linguistiche degli studenti. La premiazione si è svolta nelle scorse settimane.

Sonia Jemma, studentessa di quinta O al Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” di Bergamo, si è classificata al secondo posto per la lingua spagnola al Campionato Nazionale delle Lingue giunto alla 16esima edizione. Ha ottenuto inoltre un buon piazzamento, per la lingua inglese, la falconiana Elisa Albergoni di quinta D. Le finali si sono disputate il 26 e 27 marzo all’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e hanno richiamato concorrenti da tutta Italia. Per ogni lingua, vi accedono i quindici migliori studenti (dieci per la lingua cinese) che hanno ottenuto il punteggio più alto nelle semifinali. “ Sono davvero contenta, poiché si tratta... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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