Campionato nazionale delle Lingue alle semifinali cinque studentesse del Falcone

Cinque studentesse del Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” di Bergamo hanno superato le selezioni e sono tra i quaranta finalisti del Campionato Nazionale delle Lingue, giunto alla sua 16ª edizione. La loro qualificazione alle semifinali rappresenta un importante risultato a livello nazionale nel campo delle lingue straniere, confermando l’elevato livello di preparazione degli studenti del liceo.

Cinque studentesse del Liceo Linguistico "Giovanni Falcone" di Bergamo sono risultate fra i quaranta migliori candidati da tutta Italia e accedono quindi alle semifinali del Campionato Nazionale delle Lingue, giunto alla 16esima edizione. Sono Asia Locatelli (5G) per la lingua cinese, che si è piazzata addirittura al quinto posto nelle qualificazioni; Asia Mariani (5B) per la lingua francese; Elisa Albergoni (5D) per inglese; Sonia Jemma (5O) per spagnolo e Rachele Merisio (5O) per la lingua tedesca. Quest'anno, per la prima volta, è stata inserita nel Concorso la lingua cinese, oltre a quelle europee.

