Campionato nazionale delle Lingue 2° posto per Sonia Jemma del Liceo Falcone di Bergamo

Sonia Jemma, studentessa del Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” di Bergamo, si è classificata al secondo posto nel Campionato Nazionale delle Lingue, giunto alla sua 16ª edizione. La studentessa, iscritta alla quinta O, ha ottenuto il miglior risultato nella prova di lingua spagnola. La competizione coinvolge studenti provenienti da diverse scuole italiane e si svolge ogni anno.

Sonia Jemma, studentessa di quinta O al Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” di Bergamo, si è classificata al secondo posto per la lingua spagnola al Campionato Nazionale delle Lingue giunto alla 16ª edizione. Ha ottenuto inoltre un buon piazzamento, per la lingua inglese, la falconiana Elisa Albergoni di quinta D. Le finali si sono disputate il 26 e 27 marzo all’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e hanno richiamato concorrenti da tutta Italia. Per ogni lingua, vi accedono i quindici migliori studenti (dieci per la lingua cinese) che hanno ottenuto il punteggio più alto nelle semifinali. “Sono davvero contenta, poiché si tratta di... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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