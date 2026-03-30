Campionato Italiano Under 15 | Coradeschi sfiora il podio

Il Campionato Italiano Under 15 di Lotta Greco Romana si è svolto presso il Pala Pellicone di Ostia, con la partecipazione di 130 atleti provenienti da 40 società. Tra i concorrenti, il lottatore ha ottenuto un piazzamento vicino al podio. La competizione si è disputata il 30 marzo 2026.

Arezzo, 30 marzo 2026 – Ancora una volta il Campionato Italiano di Lotta Greco Romana si svolge presso il Pala Pellicone di Ostia, per la Lotta Greco Romana centotrenta i partecipanti in rappresentanza di quaranta società. Il club aretino, nonostante qualche assenza, si presenta con quattro lottatori all’importante impegno nazionale. Non è andata bene a Enea Coradeschi nella categoria 44kg. Entra in scena ai quarti di finale dove, dopo aver messo in difficoltà il forte barese Cellamare, deve arrendersi subendo la sconfitta ai punti (0-5). Successivamente viene ripescato e chiamato a giocarsi il gradino più basso del podio. L’incontro sono quattro minuti di lotta al cardiopalma contro il Torinese Scuotto, un susseguirsi di azioni e contro azioni, dove Enea è sempre avanti nel punteggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campionato Italiano Under 15: Coradeschi sfiora il podio Articoli correlati Coradeschi sfiora il podio giornata storta per i lottatori aretiniAncora una volta il Campionato Italiano di Lotta Greco Romana si svolge presso il Pala Pellicone di Ostia, per la Lotta Greco Romana centotrenta i... Ginnastica Falciai protagonista al Campionato Gold interregionale: argento per Pietrini, Cuccaro sfiora il podioArezzo, 22 marzo 2026 – Ginnastica Falciai protagonista al Campionato GOLD interregionale: argento per Pietrini, Cuccaro sfiora il podio. Approfondimenti e contenuti su Campionato Italiano Under Temi più discussi: Campionato Italiano Under 15 lotta greco-romana. Francesco Moffa, medaglia d’argento nella categoria 75 Kg e prima convocazione in azzurro..; Campionato Italiano Under 15: Coradeschi sfiora il podio, giornata storta per i lottatori aretini; Campionati Italiani Under 17 di Pesistica: Classifiche Ufficiali Definitive; CAMPIONATO ITALIANO UNDER 23 & SENIOR 24MX SERIES ROUND #1 – 22 MARZO 2026 – CARSOLI. Campionati Italiani Under 15 Lotta Greco-Romana: medaglie per i VVF di Reggio CalabriaSi torna dal PalaPellicone di Ostia, sede di questi Campionati Under 15 e Centro di Preparazione Olimpica per le discipline FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali), con una me ... citynow.it I Portuali Ravenna brillano ai Campionati Italiani Under 15: oro per CampanaleOltre 210 atleti si sono sfidati al Lido di Ostia; il sodalizio ravennate chiude a ridosso della top 10 nazionale grazie ai piazzamenti di Balducci, Fall e Fabbri ... ravenna24ore.it Complimenti a Giacomo Pertini che ha conquistato il Campionato Italiano under 23 della 10 km . - facebook.com facebook Antonelli è diventato il più giovane pilota nella storia della F1 a guidare il campionato mondiale 19 anni, 7 mesi e 4 giorni. Record precedente: Lewis Hamilton (2007), che divenne leader a 22 anni e 126 giorni dopo il GP di Spagna. Antonelli ha abbass x.com