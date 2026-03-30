Coradeschi sfiora il podio giornata storta per i lottatori aretini

Al Pala Pellicone di Ostia si è disputato il Campionato Italiano di Lotta Greco Romana, con 130 atleti provenienti da 40 società. La giornata ha visto la partecipazione di lottatori aretini, tra cui il concorrente che si è fermato a un passo dal podio. La competizione ha coinvolto numerosi atleti di diverse regioni in una giornata caratterizzata da risultati altalenanti.

Ancora una volta il Campionato Italiano di Lotta Greco Romana si svolge presso il Pala Pellicone di Ostia, per la Lotta Greco Romana centotrenta i partecipanti in rappresentanza di quaranta società. Il club aretino, nonostante qualche assenza, si presenta con quattro lottatori all’importante impegno nazionale.Non è andata bene a Enea Coradeschi nella categoria 44kg. Entra in scena ai quarti di finale dove, dopo aver messo in difficoltà il forte barese Cellamare, deve arrendersi subendo la sconfitta ai punti (0-5). Successivamente viene ripescato e chiamato a giocarsi il gradino più basso del podio. L’incontro sono quattro minuti di lotta al cardiopalma contro il Torinese Scuotto, un susseguirsi di azioni e contro azioni, dove Enea è sempre avanti nel punteggio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Coradeschi sfiora il podio giornata storta per i lottatori aretini Articoli correlati Roma: Ponte de La Storta chiuso per lavori, tre notti di traffico in tilt tra Boccea e Storta. Deviazioni previste.Ponte de La Storta: Tre Notti di Disagi, Via alla Ricostruzione di un Nodo Cruciale per Roma Roma si prepara a tre notti di forti disagi sulla... SuperG Soldeu, giornata storta per l’Italia: Goggia resta in vettaIl SuperG femminile in Andorra non è andato secondo le attese per l’Italia: Goggia non arriva al podio, male anche Brignone Dopo la gioia e la...