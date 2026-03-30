Durante i Campionati Regionali Cadetti e GPG, gli schermidori di Modena e Sassuolo hanno conquistato numerose medaglie. Nel torneo delle Cadette di spada, Aurora Varone si è piazzata seconda e Arianna Costi terza, entrambe qualificandosi al Campionato Italiano Gold Cadetti che si terrà a maggio a Riccione.

Weekend pieno di soddisfazioni per gli atleti del Pentamodena e del Sassuolo Scherma a Faenza con 20 medaglie ai Campionati Regionali Under 14. Un podio condiviso e una sfida "in famiglia" Nel Campionato Regionale Cadette arrivano due splendidi podi: Aurora Varone conquista il secondo posto e Arianna Costi il terzo, ottenendo entrambe la qualificazione al Campionato Italiano Gold Cadetti in programma a maggio a Riccione. In campo maschile Lorenzo Morandi centra la qualifica alla nazionale Gold chiudendo settimo, costretto al ritiro per infortunio. Nella categoria Maschietti 2015, Andrea Glorioso disputa una gara brillante raggiungendo la finale a otto e chiudendo quinto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Campionati Regionali Cadetti e GPG: scorpacciata di medaglie per gli schermidori di Modena e Sassuolo

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