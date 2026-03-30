Campaniello ancora in gol Perillo ne fa due

Thomas Campaniello e Diego Perillo sono protagonisti nelle vittorie delle Nazionali giovanili, con quest'ultimo che ha segnato due gol nella partita più recente. Accanto a loro, figura anche Edoardo Biondini, tutti appartenenti al settore giovanile dell’Empoli. Le loro prestazioni continuano a contribuire ai successi delle rappresentative nazionali under 17 e under 19.

Thomas Campaniello, Diego Perillo (in foto), ed Edoardo Biondini. Ci sono ancora le firme dei talenti dell’ Empoli sulle vittorie delle Nazionali giovanili. Partiamo dal centravanti della Primavera, che dopo il gol contro la Scozia si è ripetuto nella seconda sfida del girone di qualificazione all’ Europeo di categoria, portando in vantaggio gli azzurrini contro la Polonia. Nella ripresa poi è arrivato il definitivo pari polacco. Adesso l’Italia tornerà in campo domani alle 20, a Kirkintilloch in Scozia, contro l’Irlanda. Ancora meglio ha fatto il bomber dell’ Under 17 di mister Tonelli che ha firmato una doppietta nel 4-0 con cui l’Italia di categoria ha travolto l’Islanda. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campaniello ancora in gol. Perillo ne fa due Articoli correlati De Zerbi colpisce ancora: il suo Marsiglia si fa rimontare due gol dal Paris F.C. e L’Equipe lo sfotte"Il Marsiglia regnerebbe in Ligue 1 se non esistessero gli ultimi minuti delle partite. Leggi anche: Ricordate Ndoye il fenomeno? Al Nottingham Forest fa panchina da due mesi (ha segnato due gol in tutto)