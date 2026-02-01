De Zerbi colpisce ancora | il suo Marsiglia si fa rimontare due gol dal Paris FC e L’Equipe lo sfotte

De Zerbi e il suo Marsiglia si fanno rimontare due gol dal Paris F.C. e finiscono per pareggiare 2-2. La squadra di De Zerbi aveva condotto 2-0, ma negli ultimi otto minuti ha lasciato punti importanti. L’allenatore italiano dovrà lavorare sui dettagli per evitare altri scivoloni.

Alla fine ieri il Marsiglia di De Zerbi si è fatto rimontare da 2-0 a 2-2 dal Paris Fc, squadra modesta (negli 8 minuti finali tra l’altro, ndr). Come dice L’Equipe quest’oggi, per reggere certi finali serve «un bagaglio pesante», quello che permette di far credere all’avversario che tutto sia ancora possibile anche quando mancano dieci minuti e il punteggio sembra al sicuro. Un bagaglio che questo Marsiglia non ha e soprattutto in questo momento complesso: già allo stadio si intuiva la fragilità della squadra e che ogni cosa sarebbe potuta succedere da un momento all’altro, specie al termine di una settimana maledetta e di un gennaio fallimentare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Zerbi colpisce ancora: il suo Marsiglia si fa rimontare due gol dal Paris F.C. e L’Equipe lo sfotte

Approfondimenti su De Zerbi Marsiglia

Il Marsiglia di De Zerbi esce con le ossa rotte dalla Champions League, sconfitto 3-0 dal Bruges e con il gol allo scadere del portiere del Benfica che ha consegnato i playoff ai portoghesi.

Nel calcio, anche un vantaggio consolidato può svanire in un attimo.

