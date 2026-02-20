Ricordate Ndoye il fenomeno? Al Nottingham Forest fa panchina da due mesi ha segnato due gol in tutto

Ndoye, il giocatore che aveva fatto parlare di sé in Serie A, sta vivendo una situazione difficile al Nottingham Forest. Da due mesi rimane in panchina, nonostante abbia segnato solo due gol da quando è arrivato. La sua esperienza dimostra come alcuni talenti italiani facciano fatica a trovare spazio in Premier League, mentre altri che vengono respinti in Inghilterra trovano successo nel nostro campionato. La sua storia riflette le sfide di adattarsi a un campionato diverso. Ora, si aspetta una decisione sulla sua futura permanenza.

Quante volte l’abbiamo sentito e quante volte abbiamo avuto la triste conferma che, spesso, chi fa il fenomeno in Serie A fatica in maniera indicibile a imporsi in Premier e, al contrario, chi viene scartato dall’Inghilterra diventa devastante nel nostro campionato. L’ultimo esempio ha fatto doppietta domenica al Maradona. Uno che invece ha imboccato la strada opposta, credendo di fare la sua fortuna in terra d’Albione, è Dan Ndoye: lo svizzero, oggetto del desiderio di Antonio Conte e protagonista di un lungo tira e molla con il Napoli che, giustamente, non voleva cedere alle richieste esose del Bologna, alla fine imboccò la strada di Nottingham.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

