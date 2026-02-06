Errico Forza Italia | Candidature frutto di un lavoro serio e condiviso ora tutti in campo per le provinciali

Questa mattina Errico di Forza Italia ha confermato che le candidature alle prossime provinciali sono il risultato di un lavoro serio e condiviso. Ora, dice, tutti devono scendere in campo con lo stesso spirito, pronti a sostenere gli candidati ufficiali. La decisione è stata presa dopo settimane di incontri e discussioni tra i membri del partito, puntando a una campagna compatta e concreta.

Tempo di lettura: 2 minuti " La definizione delle candidature per le prossime elezioni provinciali rappresenta una scelta politica e amministrativa responsabile, frutto di un lavoro serio e condiviso portato avanti dal segretario provinciale di Forza Italia, l'on. Francesco Maria Rubano, che ha saputo coinvolgere in maniera puntuale e concreta anche la Segreteria Provinciale del Partito". Così il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico commenta l'esito della riunione della segreteria provinciale del partito nel corso della quale sono state definite le candidature in vista delle elezioni del Consiglio provinciale del 28 febbraio.

