Sanità la regione Campania finalmente fuori dal piano di rientro

La regione Campania ha comunicato di essere uscita dal piano di rientro sanitario, secondo quanto annunciato dal governatore. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime ore e riguarda la fine delle misure di monitoraggio e controllo imposte precedentemente. La Regione non è più soggetta alle restrizioni e alle verifiche previste dal percorso di rientro, che durava da diversi anni.

A dare la notizia è stato il governatore Roberto Fico: la Regione Campania è finalmente fuori dal piano di rientro sanitario.Il commento del Governatore“Esprimo piena soddisfazione per l’uscita dal Piano di rientro della Regione Campania - si legge in una nota del Governatore - un risultato a cui. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Sanità, la regione Campania (finalmente) fuori dal piano di rientro Articoli correlati La Regione Campania esce dal Piano di Rientro: un nuovo inizio per la Sanità campana“Esprimo piena soddisfazione per l’uscita dal Piano di rientro della Regione Campania, un risultato a cui abbiamo lavorato con grande dedizione e... Regione, Fico: “Lavoro per fare uscire presto Campania dal piano di rientro”“Sto lavorando insieme al Ministero della Salute per far uscire la Campania dal piano di rientro, è un obiettivo che mi sono posto insieme alla mia... Approfondimenti e contenuti su Sanità la regione Campania finalmente... Temi più discussi: Anagrafe Nazionale Assistiti (ANA); Epatite A. Casi in aumento in Campania, 133 da inizio anno. Regione predispone misure; Epatite A in Campania: emergenza legata ai molluschi crudi. Dalla Regione più controlli e precauzioni; Epatite A, da Regione Campania più controlli e vaccini gratuiti. Svolta per la sanità della Campania: fine del Piano di rientro, adesso via a investimenti e assunzioniStampa La Regione Campania esce ufficialmente dal Piano di rientro sanitario, aprendo una nuova fase per la gestione della sanità pubblica. Un passaggio definito storico dal presidente Roberto Fico, ... salernonotizie.it Il Ministero della Salute ha accolto la richiesta di uscita dal piano di rientro della Regione CampaniaInformativa Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o neg ... regione.campania.it Apprendiamo che finalmente il Ministero della Salute ha preso atto dell'uscita della sanità campana dal piano di rientro. Da oltre dieci anni il bilancio della sanità campana era in attivo insieme con solo altre tre regioni d'Italia. Erano stati raggiunti tutti gli obietti - facebook.com facebook "DE&I Strategy": la Asl Toscana sud est traccia la rotta per una sanità inclusiva e di eccellenza - x.com