Regione Fico | Lavoro per fare uscire presto Campania dal piano di rientro

La Regione Campania, attraverso le parole di Fico, ha annunciato il suo impegno a collaborare con il Ministero della Salute per uscire quanto prima dal piano di rientro. L’obiettivo è supportare un processo di miglioramento della gestione sanitaria e delle finanze regionali, con un impegno condiviso tra l’amministrazione regionale e le autorità nazionali. Questo passo rappresenta un’aspettativa di progressi concreti nel settore sanitario campano.

Tempo di lettura: 3 minuti “Sto lavorando insieme al Ministero della Salute per far uscire la Campania dal piano di rientro, è un obiettivo che mi sono posto insieme alla mia giunta, stiamo lavorando e speriamo di ottenere questo risultato prima possibile”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Roberto Fico a margine della sua partecipazione all’inaugurazione del nuovo ingresso all’Ospedale Cardarelli di Napoli. “ Ho già avuto – ha ricordato Fico – un dialogo in un incontro al Ministero della Salute con il Ministro Schillaci. Non c’è dubbio che la nostra sanità è una sanità pubblica importante e dobbiamo fare tanti passi in avanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

