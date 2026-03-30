Il presidente della regione ha definito come un disastro comunicativo la campagna sul referendum, commentando anche che non si tratta di una valutazione negativa sulla campagna elettorale di Forza Italia, in quanto un rappresentante del partito ha portato avanti il discorso restando sul merito della riforma. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di analisi sulla strategia comunicativa adottata durante il confronto referendario.

Sono le parole del presidente della Regione Calabria e vicesegretario di Forza Italia, ospite a Start su Sky TG24, rispondendo a una domanda sull’esito referendario e su cosa non abbia funzionato “Qualcuno lo ha scritto e io lo condivido: è stato un disastro comunicativo. Non tanto per la campagna elettorale di Forza Italia, perché Giorgio Mulè ha fatto una campagna straordinaria stando sempre nel merito della riforma. Ma a volte non siamo riusciti a contrastare le fake news che venivano dall’altra parte”. “Abbiamo lasciato che si rappresentasse questa riforma come voluta da una parte politica che quasi voleva affrancarsi dalla magistratura. Non era così, anzi, la riforma serviva ad affrancare la magistratura dalle correnti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Campagna sul referendum, l'analisi di Occhiuto: "È stata un disastro comunicativo"

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