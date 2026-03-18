L'analisi del disastro comunicativo dell'ospedale Monaldi sul caso di Domenico Caliendo

Da fanpage.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ospedale Monaldi ha affrontato una crisi legata al caso di Domenico Caliendo, caratterizzata da una serie di errori e comunicazioni confuse. L’azienda sanitaria dei Colli ha mostrato difficoltà nel gestire le informazioni e rispondere alle richieste di chiarimento. La situazione ha portato a un allontanamento tra l’istituzione e l’opinione pubblica, evidenziando problemi nella gestione della comunicazione ufficiale.

Errori e silenzi nella gestione della crisi: l’Azienda dei Colli perde il controllo della narrazione. Social travolti: 93,8% sentiment negativo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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