In una dichiarazione, un rappresentante politico ha definito la campagna referendaria come un disastro comunicativo, evidenziando le difficoltà nel trasmettere efficacemente i messaggi chiave. Tuttavia, ha riconosciuto che la campagna di un partito di maggioranza si è distinta positivamente grazie all'impegno di un esponente, che si è concentrato sui contenuti della riforma senza deviare dal merito. La discussione si focalizza ora su politiche giovanili e diritti.

«Qualcuno lo ha scritto e io lo condivido: è stato un disastro comunicativo. Non tanto per la campagna elettorale di Forza Italia, perché Giorgio Mulè ha fatto una campagna straordinaria stando sempre nel merito della riforma. Ma a volte non siamo riusciti a contrastare le fake news che venivano dall’altra parte». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Calabria e vicesegretario di Forza Italia, Roberto Occhiuto, intervenendo a Sky TG24, rispondendo a una domanda sull'esito referendario e su cosa non abbia funzionato nella campagna del centrodestra. «Abbiamo lasciato che si rappresentasse questa riforma come voluta da una parte politica che quasi voleva affrancarsi dalla magistratura. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Occhiuto, la campagna per il referendum un disastro comunicativo. Ora politiche giovani e coraggio sui diritti

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