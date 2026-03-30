Camorra estorsioni e traffico di droga | blitz tra Caserta e Napoli

I Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta e del Ros di Napoli stanno eseguendo un’operazione che coinvolge diversi indagati. L’intervento, coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, si concentra su accuse di camorra, estorsioni e traffico di droga. La vicenda riguarda un’ampia attività investigativa che interessa le province di Caserta e Napoli.

Tempo di lettura: < 1 minuto È in corso un’operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta e del Ros di Napoli, diretti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nei confronti di numerosi indagati. I reati contestati, a vario titolo, vanno dall’associazione mafiosa, al concorso esterno in associazione mafiosa, all’estorsione, all’usura, al trasferimento fraudolento di valori, all’illecita concorrenza con violenze e minacce, al riciclaggio, all’autoriciclaggio, all’intestazione fittizia di beni, nonché alla detenzione e porto di armi e munizioni e al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. I particolari dell’operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Camorra, estorsioni e traffico di droga: blitz tra Caserta e Napoli Articoli correlati Blitz Prison Break, droga ed estorsioni dal carcere: 19 misure cautelariPescara - Operazione dei carabinieri a Pescara e in altre città italiane: indagati accusati di spaccio, estorsione e uso illecito di cellulari anche... Maxi blitz nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere: 17 arresti per droga, estorsioni e omicidiOperazione della Polizia di Stato all’alba su ordinanza della Dda di Napoli a Santa Maria Capua Vetere: coinvolti anche minorenni all’epoca dei fatti. Tutti gli aggiornamenti su Camorra estorsioni e traffico di droga... Temi più discussi: Camorra, arrestati due esponenti di vertice dei clan Mazzarella-Buonerba e Cancello-Cifariello; Camorra, blitz a Forcella: arrestati tre reggenti dei clan; Mazzarella-Buonerba e Cancello-Cifariello, arrestati i vertici dei clan; Montoro, imprenditori schiacciati dai clan: maxi processo a Salerno per usura mafiosa. Camorra, maxi operazione tra Caserta e Napoli: decine di indagatiUn nuovo colpo alle organizzazioni criminali prende forma all’alba con un’operazione dei carabinieri del comando provinciale di Caserta e del Ros di Napoli, ... pupia.tv Affari sui carburanti e autoricambi, sequestrate 3 società alla camorraGiovedì la Polizia di Stato ha eseguito un decreto di sequestro di prevenzione finalizzato alla confisca di beni, emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione nei confronti dell'impr ... internapoli.it Camorra, in corso blitz dei carabinieri in provincia di Caserta - facebook.com facebook Quei telefoni in carcere a Saluzzo: chi sono i due boss legati alla camorra che li avevano in cella x.com