Maxi blitz nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere | 17 arresti per droga estorsioni e omicidi

Nella mattinata di oggi, la Polizia di Stato ha eseguito un'operazione nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere, che ha portato all’arresto di 17 persone. Le indagini, coordinate dalla Dda di Napoli, riguardano accuse di droga, estorsioni e omicidi, coinvolgendo anche minorenni all’epoca dei fatti. L’intervento si inserisce in un’attività di contrasto alla criminalità organizzata nella zona.

Operazione della Polizia di Stato all’alba su ordinanza della Dda di Napoli a Santa Maria Capua Vetere: coinvolti anche minorenni all’epoca dei fatti. Il provvedimento riguarda 17 persone, alcune delle quali minorenni all’epoca dei fatti, ritenute gravemente indiziate di far parte di un sodalizio criminale di stampo camorristico radicato nel territorio. Il coinvolgimento di soggetti molto giovani, alcuni minorenni al momento dei fatti, rappresenta uno degli aspetti più delicati dell’indagine. L’operazione si inserisce nel più ampio piano di contrasto alla criminalità organizzata nel Casertano, area storicamente segnata dalla presenza di clan camorristici. 🔗 Leggi su 2anews.it

