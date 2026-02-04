Blitz della Finanza contro il clan dei Casalesi | sequestri anche a Pordenone

Le forze dell’ordine hanno eseguito un blitz contro il clan dei Casalesi, sequestrando beni per circa cinque milioni di euro. La Direzione Investigativa Antimafia e la Guardia di Finanza hanno agito anche a Pordenone, eseguendo un decreto di sequestro e confisca disposto dal Tribunale di Perugia. L’operazione mira a colpire il patrimonio legato alla criminalità organizzata e a smantellare le reti di potere dei Casalesi.

La Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e la Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro e confisca di beni del valore complessivo di circa cinque milioni di euro, disposto dal Tribunale delle Misure di Prevenzione di Perugia nei confronti di un imprenditore di origini.

