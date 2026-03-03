Cina con i ciliegi in fiore turismo di primavera in crescita
In Cina, nella provincia di Fujian, le piantagioni di tè e le zone montuose con ciliegi in fiore stanno attirando un numero crescente di visitatori durante l'inizio della primavera. Le aree naturali sono diventate mete popolari per chi desidera ammirare la fioritura e trascorrere del tempo all'aperto in questa stagione. La crescita del turismo di primavera si osserva in queste zone specifiche del paese.
FUZHOU (CINA) (XINHUAITALPRESS) – In Cina, nel Fujian, le piantagioni di tè e le aree montuose adornate dai ciliegi in fiore registrano in questo periodo di inizio primavera una crescente popolarità come destinazioni turistiche. Negli ultimi anni, il dipartimento forestale provinciale ha sviluppato un sistema diversificato per la fioritura dei ciliegi, con varietà a fioritura precoce, intermedia e tardiva, valorizzando a pieno le specie autoctone anche grazie ad anni di coltivazione.(ITALPRESS).
