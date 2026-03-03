Cina con i ciliegi in fiore turismo di primavera in crescita

In Cina, nella provincia di Fujian, le piantagioni di tè e le zone montuose con ciliegi in fiore stanno attirando un numero crescente di visitatori durante l'inizio della primavera. Le aree naturali sono diventate mete popolari per chi desidera ammirare la fioritura e trascorrere del tempo all'aperto in questa stagione. La crescita del turismo di primavera si osserva in queste zone specifiche del paese.