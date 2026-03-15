Camion in fiamme sull' A1 | vigili del fuoco al lavoro fino a notte fonda

Un incendio si è sviluppato sull'autostrada A1, interessando un autoarticolato carico di legname. I vigili del fuoco sono intervenuti subito e hanno lavorato fino alle prime ore del mattino per domare le fiamme. Le operazioni di spegnimento si sono concluse intorno alle 3, lasciando la carreggiata sotto assedio delle squadre di emergenza.

Oltre dodici ore di intervento da parte dei caschi rossi per domare le fiamme che hanno distrutto l'autoarticolato carico di legname Si sono concluse a notte fonda, attorno alle 3, le operazioni dei vigili del fuoco per lo spegnimento dell'incendio avvenuto sull'autostrada A1 e che ha interessato un autoarticolato carico di legname. Il conducente del mezzo, accortosi delle prime avvisaglie di fumo, ha prontamente arrestato la marcia fermandosi in una piazzola di sosta. All’arrivo dei vigili del fuoco l’autoarticolato risultava completamente avvolto dalle fiamme, con una densa colonna di fumo visibile anche a distanza e notevoli disagi alla circolazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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