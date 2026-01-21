Incidente in A13 oggi | scontro tra camion e furgone morto un 39enne Chiuso il tratto code e disagi

Oggi sull'A13 si è verificato un incidente tra un camion e un furgone, provocando la morte di un uomo di 39 anni e il ferimento di un altro. Il tratto interessato è stato chiuso, causando code e disagi alla viabilità. La polizia sta intervenendo per ricostruire la dinamica dell’incidente e garantire la gestione della situazione.

Bologna, 21 gennaio 2026 – Incidente sull'A13 tra un mezzo pesante e un furgone: un morto e un ferito. La vittima è un 39enne italiano trasportato come passeggero sul furgone, ferito il collega che si trovava alla guida. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 nel tratto tra Altedo e Bologna Interporto, in direzione Bologna, all'altezza del km 19, che ora risulta temporaneamente chiuso. Il traffico è bloccato in direzione Bologna e si registrano quattro chilometri di coda all'uscita obbligatoria di Altedo, tra Ferrara Sud e Altedo. Secondo le prime informazioni sarebbe stato furgone avrebbe a temponare l'altro mezzo industriale.

