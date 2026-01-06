Neve | chiuso tratto della superstrada Firenze - Siena forti disagi e code anche sull' Autostrada A1

È stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni la superstrada Autopalio Firenze-Siena, nel tratto tra Impruneta e Tavarnelle. La chiusura ha causato disagi e code, coinvolgendo anche l’Autostrada A1 e influenzando la viabilità tra le due città. Si consiglia di programmare percorsi alternativi e di monitorare gli aggiornamenti sul traffico.

Temporaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia la superstrada Autopalio Firenze-Siena, in entrambi i sensi del marcia, nel tratto tra Impruneta e Tavarnelle. A segnalarlo è l'Anas, per le condizioni meteo avverso e le abbandanti nevicate registrate. Tutto il traffico al momento è deviato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Neve: chiuso tratto della superstrada Firenze - Siena, forti disagi e code anche sull'Autostrada A1 Leggi anche: Autostrada A1: chiuso per una notte tratto Firenze sud-Incisa Reggello Leggi anche: Neve sull’Appennino, forti disagi sull’Autostrada del Sole. Chiusi numerosi caselli Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Fi-Pi-Li, un tratto completamente chiuso al traffico: la data e gli orari; Epifania sotto la neve nell’aretino. Per oggi c’è l’allerta meteo gialla. Ecco il piano emergenza sulla E45; FOTO - Tutto innevato intorno a Firenze; Fi-Pi-Li chiusa al traffico in entrambe le direzioni per trasporto eccezionale: gli orari e gli svincoli interdetti. Neve in Toscana, giornata da incubo sulla A1. In Valtiberina 50 clienti bloccati nei ristoranti - Decine di interventi dei vigili del fuoco per auto finite fuori strada. msn.com

Neve sull’Appennino, forti disagi sull’Autostrada del Sole - Stop a tutti i veicoli agli svincoli tra Barberino e Rioveggio, interdetto l’accesso a Calenzano e Firenze Nord verso Bologna ... lanazione.it

Chiuse per neve due strade di montagna nel Torinese - Sono state chiuse per difficoltà legate all'ondata di maltempo due strade di montagna nel Torinese. rainews.it

Disagi sulla Siena-Firenze, con il tratto tra Impruneta e Tavarnelle chiuso per neve - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.