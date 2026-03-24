Brutte notizie per i fans di Forbidden fruit. Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione che siamo sicuri non piacerà ai numerosi telespettatori della serie tv. Scendendo nei dettagli, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di cancellare l'appuntamento della dizi turca in programma giovedì 2 aprile in prima serata. Forbidden fruit verrà sostituito da Stanno tutti invitati, il nuovo programma comico di Pio e Amedeo. Il nuovo spettacolo del duo andrà in onda ogni giovedì per tre prime serate. Una novità che siamo sicuri non piacerà ai fans delle vicende di Ender e Yildiz, che dovranno accontentarsi degli appuntamenti in programma da lunedì alla domenica pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit cancellata su Canale 5: ecco quando e perché

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Forbidden Fruit nel mirino: cancellato dal palinsesto Fan in rivolta

Una selezione di notizie su Forbidden fruit

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«Non posso perdonarti per avermi abbandonato. » Così Yigit si rivolge a sua madre Ender, mostrando tutta la rabbia e la delusione maturate nel tempo. Nella puntata di Forbidden Fruit in onda martedì 24 marzo su Canale 5, i personaggi principali si troveran facebook