forbidden fruit ritorna in prime time su canale 5

Forbidden Fruit tornerà in prima serata su Canale 5, confermando l’appuntamento settimanale con le serie tv. La rete ha deciso di mantenere questa programmazione anche dopo la conclusione di Io Sono Farah, che terminerà nei prossimi giorni. La decisione riguarda la collocazione delle nuove puntate e la continuità della fascia oraria dedicata alle produzioni seriali.

Canale 5 non ha alcuna intenzione di rinunciare all'appuntamento settimanale in prime time con le dizi, nonostante Io Sono Farah termini nei prossimi giorni. Dopo i due serali trasmessi a gennaio, Forbidden Fruit è pronta a fare ritorno nella fascia pregiata della rete ammiraglia Mediaset.

Forbidden Fruit . Halit umilia Sahika e Yildiz sposando Ender .

«Quel bambino crescerà con me e Halit. Mi chiamerà mamma». Questa rivelazione di Sahika segna un momento cruciale nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, dove l'ossessione della donna per Halit e il piccolo Halit Can si fa sempre più inquietante. Do - facebook.com facebook

Forbidden Fruit, anticipazioni di oggi 28 febbraio 2026: Sabri tradisce Ender, Halit sospetta di Kaya e Yildiz teme la trappola di Sahika x.com