Una recente ricerca condotta dal King’s College London ha analizzato le percezioni sui rapporti sentimentali tra diverse generazioni in ventinove paesi. I risultati mostrano che i giovani della Generazione Z tendono a mantenere atteggiamenti più conservatori rispetto agli adulti, evidenziando una differenza significativa rispetto alle opinioni dei baby boomer. I dati coinvolgono un ampio campione internazionale, offrendo uno sguardo globale sulle tendenze in ambito sentimentale.

Ha fatto scalpore la ricerca del King’s College London, condotta su ventinove-nazioni-ventinove, da cui è emerso che giovani di tutto il mondo coltivano una visione dei rapporti sentimentali molto più tradizionalista rispetto agli adulti, anzi, diciamolo, ai vecchi. Nello specifico, tutti sono rimasti sorpresi dall’idea che per i maschi della Gen Z le mogli debbano essere sottomesse ai mariti, mentre i tanto famigerati boomer sono più libertari e non prendono tanto alla lettera le parole di San Paolo apostolo agli Efesini. È una notizia che ha molti più risvolti di quelli che possono affiorare in superficie. Significa che, in materia di diritti, il progresso non esiste: il tempo passa ma le idee tornano indietro, quindi ogni giorno di battaglia è come il primo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - In amore, la Gen Z è più conservatrice dei boomer

Per un terzo degli Under 30 la moglie deve obbedire al marito: la Gen Z è più maschilista dei BoomerSull'eguaglianza di genere la Generazione Z la pensa in modo molto più conservatore e tradizionalista dei Baby Boomer.

Come amano le diverse generazioni: i 5 linguaggi dell’amore, dalla Gen Z ai BoomerVi è mai capitato di fare un regalo che consideravate azzeccatissimo, per qualcuno che invece voleva solo sentirsi dire “ti voglio bene”? O di...

Why Everybody Blames the Boomers Now

Aggiornamenti e contenuti dedicati a In amore la Gen Z è più conservatrice....

Temi più discussi: La Gen Z fa meno sesso rispetto a Millennial e Boomer. Ma più kinky; Paul McCartney & Wings, non erano solo stupide canzoni d’amore; L’ossessione è ancora romantica? Heathcliff è tornato, e non è un caso; Francesca Lollobrigida: Dall'Olimpiade mi porto a casa due ori e l'amore che ho ricevuto dalla gente. Mamma prima che atleta? Non l'ho mai trovato un diminutivo.

Amore addio: la Gen Z non ci crede piùChi fa parte della generazione z ha paura del sentimento, incapace di reggere a una delusione. I legami nascono per non stare soli, in perenne ricerca di conferme altrui. Allo stesso tempo, le ... panorama.it

La Gen Z e il bisogno di parlare di amore e tenerezzaDopo infiniti negoziati senza i quali, essendo tutti talmente impegnati, è diventato ormai impossibile organizzare una serata insieme, ci troviamo in un ristorante cinese. La tavola rotonda è perfetta ... donnamoderna.com

Paradosso #Juve Next Gen: classifica da sogno ma nessun talento convince Spalletti x.com

Corriere della Sera. . Sembra avere lo sguardo rivolto indietro la prima generazione nativa digitale: un terzo dei giovani della Gen Z ritiene che la moglie deve obbedire al marito e che sia l'uomo a dover avere l’ultima parola sulle decisioni importanti della fami - facebook.com facebook