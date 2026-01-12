Infortunio Calhanoglu il centrocampista si ferma nel match contro il Napoli | le sue condizioni

Durante la partita contro il Napoli, Calhanoglu si è infortunato nel corso del secondo tempo, fermandosi improvvisamente a causa di un problema al muscolo adduttore. Le sue condizioni sono ora monitorate, e si attendono aggiornamenti ufficiali per valutare l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. La squadra e i tifosi sperano in un recupero rapido per poter contare nuovamente sul centrocampista turco.

Inter News 24 Infortunio Calhanoglu, il regista turco si accascia nel finale: ansia per le condizioni del muscolo adduttore. Il pareggio per 2-2 maturato a San Siro contro il Napoli ha lasciato un retrogusto amaro in casa Inter, non solo per il risultato ma soprattutto per le condizioni di Hakan Calhanoglu. Il metronomo del centrocampo nerazzurro, autore del gol su rigore che aveva temporaneamente portato i suoi sul 2-1, è stato costretto ad abbandonare il campo all'86', proprio pochi istanti dopo il definitivo pareggio azzurro firmato da McTominay. Il calciatore si è accasciato a terra visibilmente dolorante, segnalando immediatamente alla panchina l'impossibilità di proseguire la gara.

FLASH | Infortunio Calhanoglu, suona l’allarme in Inter-Napoli! - Gioie e dolori per Hakan Calhanoglu nel big match Inter- fantamaster.it

Inter-Napoli, Calhanoglu fuori per infortunio: le condizioni - Tra i giocatori che hanno messo la firma sul big match della ventesima giornata di campionato tra Inter e Napoli a San Siro, c'è anche il regista nerazzurro Hakan Calhanoglu: il turco ha segnato il go ... msn.com

“Pio Esposito mi aveva dato disponibilità ma non volevo mandare un giocatore a calciare un rigore a freddo. La responsabilità è mia come sempre. Calhanoglu sta tornando da un infortunio proprio all'adduttore e non me lo sentivo di mandarlo a tirare solo un - facebook.com facebook

Chivu: "Pio Esposito mi aveva dato disponibilità ma non volevo mandare un giocatore a calciare un rigore a freddo. La responsabilità è mia come sempre. Calhanoglu sta tornando da un infortunio proprio all'adduttore e non me lo sentivo di mandarlo a tirare s x.com

