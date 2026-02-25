L’offensiva del Galatasaray | tra l’assedio alla Juventus e il sogno Çalhano?lu

Il Galatasaray non intende più recitare il ruolo di semplice comparsa nel firmamento del calcio europeo, ma punta a consolidarsi come una superpotenza globale. A poche ore dal delicatissimo ritorno allo Juventus Stadium, il club turco ha ribadito la propria postura bellicosa attraverso le parole del vicepresidente Abdullah Kavukcu. Forte del roboante 5-2 maturato nel match d’andata, la dirigenza di Istanbul ha lanciato un segnale chiaro alla “Vecchia Signora” e, più in generale, alle gerarchie del calcio continentale: il progetto dei Leoni non ammette confini. «Quel risultato non è frutto del caso, vogliamo alzare l’asticella», ha dichiarato Kavukcu in un’esclusiva rilasciata a La Gazzetta dello Sport, pur mantenendo un profilo di rispetto verso l’avversario. Il dirigente ha infatti riconosciuto il blasone del club bianconero e il valore della gestione tecnica di Luciano Spalletti, definito “un grande allenatore alla guida di campioni”. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

L'ex Chedjou avverte il Galatasaray: La Juve in casa è Platini, cercherà vendetta e proverà a segnare subito. Yildiz dolce per i miei occhi, su Yilmaz...La redazione di TuttoJuve.com ha contattato, in esclusiva, l'ex calciatore del Galatasaray dal 2013 al 2017, Aurelien Chedjou, per avere la sua opinione sul ritorno del play-off di ...

Chedjou verso Juventus-Galatasaray: All'andata Spalletti ha sbagliato con McKennieL'ex difensore Aurelien Chedjou, che ha vestito anche la maglia del Galatasaray tra il 2013 e il 2017, è stato intervistato dal portale specializzato.

