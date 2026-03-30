calciomercato napoli conte spinge per goretzka

Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci riguardanti il calciomercato del Napoli, con il nome di Leon Goretzka che torna frequentemente come possibile rinforzo per il centrocampo. Il giocatore tedesco è stato al centro di discussioni tra i dirigenti azzurri e il suo attuale club, mentre l'allenatore ha espresso interesse per l'ingaggio. La trattativa resta in fase di valutazione.

Negli ultimi giorni, il nome di Leon Goretzka è emerso con insistenza tra i possibili rinforzi del Napoli, diventando uno degli obiettivi più suggestivi per il centrocampo azzurro. Il club partenopeo, sempre attento alle opportunità di mercato internazionale, starebbe valutando il profilo del centrocampista tedesco per alzare la qualità, fisicità ed esperienza della propria mediana. Chi è Goretzka: profilo e caratteristiche. Leon Goretzka è un centrocampista moderno, completo e dinamico, capace di abbinare qualità tecniche a una notevole presenza fisica. Nato come mezzala offensiva, nel corso degli anni ha ampliato il proprio raggio d’azione diventando un giocatore estremamente duttile, impiegabile sia come interno in un centrocampo a tre sia in una linea a due. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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