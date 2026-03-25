Sul mercato dei trasferimenti invernali, due club italiani sono interessati a ingaggiare il centrocampista tedesco. Entrambe le società hanno presentato offerte e stanno negoziando con il suo attuale club. La trattativa riguarda una possibile cessione nelle prossime settimane, ma ancora non sono state condivise le cifre ufficiali o le modalità dell'operazione. La decisione finale dovrebbe arrivare a breve.

Uno dei nomi che sta infiammando, già da ora, il calciomercato futuro è sicuramente quello di Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe '95 del Bayern Monaco. Il tedesco, già diverse settimane fa, ha comunicato a tutti che, a fine stagione, concluderà la sua avventura con i bavaresi. Già da prima che la sua scelta venisse resa nota, il suo nome era finito nella lista del Milan di Massimiliano Allegri, ma non è l'unica big italiana. Ad osservare il centrocampista ci sono anche Napoli e Juventus. Tra le due formazioni, a dar ufficialmente fastidio al Milan è il Napoli di Conte. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, oggi in edicola, i partenopei pensano proprio al calciatore del Bayern. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, sfida italiana per Goretzka: Milan e Napoli a duello

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