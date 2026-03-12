Il Napoli sta pianificando il mercato estivo e ha mostrato interesse per Goretzka, centrocampista tedesco attualmente senza contratto. L'allenatore della squadra ha manifestato la volontà di portarlo in rosa, valutando l'opzione di un ingaggio a parametro zero. La società segue da vicino la situazione del giocatore, che potrebbe rappresentare un rinforzo importante per la mediana.

"> Il Napoli guarda già al futuro e al prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club azzurro starebbe valutando l’opportunità di ingaggiare Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, che potrebbe liberarsi a parametro zero al termine della stagione. Conte lo aveva già chiesto a gennaio Come evidenzia Tuttomercatoweb, l’interesse del Napoli non nasce oggi. Antonio Conte avrebbe già chiesto il giocatore durante il mercato di gennaio, ma in quel momento l’operazione non si è concretizzata. Il tecnico azzurro continua però a considerare Goretzka un profilo ideale per rinforzare il centrocampo nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Calciomercato Napoli, idea Goretzka: Conte lo vuole a parametro zero

