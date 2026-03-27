Tonali al Napoli clamoroso retroscena di Gattuso | la rivelazione in conferenza

Gennaro Gattuso ha confermato in conferenza stampa di aver tentato di portare Sandro Tonali al Napoli, ma il trasferimento non si è concretizzato. La trattativa non è andata a buon fine e il giocatore è rimasto con la sua squadra attuale. La notizia è stata annunciata durante l'evento, senza ulteriori dettagli sui motivi del fallimento.

Gennaro Gattuso ha rivelato il tentativo fallito di portare Sandro Tonali al Napoli quando era allenatore degli azzurri. Il centrocampista scelse invece il Milan, dove il club rossonero si mostrò più efficace nella trattativa rispetto alla proposta partenopea. Gattuso al Napoli: il piano per Tonali che non decollò. L’ex tecnico azzurro ha ripercorso il rapporto con il suo pupillo durante la conferenza stampa post Irlanda del Nord, soffermandosi su un episodio cruciale del mercato. Quando Tonali si trasferì al Milan, contattò personalmente Gattuso per chiedergli il permesso di indossare la numero 8, quella che aveva reso celebre l’allenatore durante la sua carriera. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it Articoli correlati Leggi anche: Milan, rivelazione Lewandowski. Retroscena su Tonali. Torna Gimenez? Spunta Jackson Gattuso: "Tonali? Volevo portarlo al Napoli, al Milan mi chiamò e..."Gennaro Gattuso parla del suo rapporto con Sandro Tonali, il centrocampista che ha sbloccato la gara contro l'Irlanda del Nord: "Provai a portarlo al... Approfondimenti e contenuti su Tonali al Napoli clamoroso retroscena... Temi più discussi: Il Napoli a Cagliari con i big ritrovati per il sorpasso al Milan e un messaggio all'Inter; Kean, Calafiori, Dimarco e Tonali lanciano il nuovo kit away della nazionale per playoff e...Mondiali?; Sandro Tonali torna in Serie A, clamoroso: con che maglia | Libero Quotidiano.it; Gattuso svela: Quando allenavo il Napoli provai a prendere Tonali. Gattuso rivela: Volevo Tonali al Napoli. Mi telefonò: fui sorpresoRetroscena di mercato rivelato da Gennaro Gattuso. Il CT dell'Italia racconta di quando poteva allenare Sandro Tonali al Napoli. areanapoli.it La rivelazione di Gattuso: Provai a portare Tonali nel mio Napoli, ma il Milan fu più bravoGennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha raccontato un curioso retroscena di mercato su Sandro Tonali, suo pallino fin dai tempi. tuttomercatoweb.com Ci ha pensato un cuore rossonero come #Tonali a risolvere i problemi azzurri ieri e il primo pensiero è andato a quel gol Anche perché se avessimo aspettato il blocco nerazzurro… - facebook.com facebook #Milan, il gol di #Tonali è un'ulteriore conferma: il Diavolo aveva già il centrocampista perfetto #SempreMilan x.com