Un calciatore italiano, protagonista in Nazionale e determinante nella semifinale contro l’Irlanda del Nord, continua a essere al centro delle attenzioni di mercato. Recenti indiscrezioni indicano un possibile trasferimento al Napoli, sorprendendo i vertici di un’altra squadra di Serie A. La notizia ha suscitato reazioni tra i club coinvolti e alimenta le discussioni sul futuro del giocatore.

di Bruno De Santis Tonali, decisivo in Nazionale, continua ad essere un uomo mercato: la rivelazione sul Napoli lascia di stucco la Juve È forse l’uomo simbolo di questa Italia, sicuramente il calciatore decisivo nella semifinale contro l’Irlanda del Nord. Sandro Tonali ieri sera si è caricato la Nazionale sulle spalle e l’ha trascinata alla finale dei playoff Mondiali. Il suo gol ha sbloccato il match ed è stato fondamentale per abbattere la resistenza irlandese e scacciare via gli incubi che stanno iniziando ad affollarsi nella truppa italiana. Il centrocampista del Newcastle proverà ora a concedere il bis contro la Bosnia, prima di fare ritorno in Inghilterra e tuffarsi nuovamente nel clima della Premier, forse per i suoi ultimi due mesi ai Magpies. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - “Tonali al Napoli”: la rivelazione spiazza la Juve

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