Il Milan cerca di rafforzare la propria posizione in classifica attraverso strategie di gioco più efficaci. La squadra lavora per ritrovare i leader e aumentare il numero di gol segnati, mantenendo viva la speranza di conquistare lo scudetto. Con Allegri che punta a rafforzare la difesa e Pulisic in attesa di esordio, i rossoneri sono determinati a non mollare fino alla fine del campionato.

Il pareggio contro la Roma non ha scalfito le certezze del Milan. Il giorno dopo l’1-1 all’Olimpico resta l’amarezza per una partita che, visto come si era messa, poteva e doveva essere vinta. Senza il rigore concesso per il tocco di mano di Bartesaghi, in Allegri e nei suoi uomini c’è la convinzione che i giallorossi non sarebbero riusciti a segnare. Modric lo ha detto a caldo e l’analisi dell’ex Pallone d’oro è condivisa dallo spogliatoio che comunque, nonostante il -5 dall’Inter, non è scarico. La linea è quella dettata dal tecnico di Livorno ovvero "l’obiettivo è un posto nella prossima Champions", ma è difficile pensare che gente abituata a vincere come Modric, Rabiot, Nkunku, Pulisic e Loftus-Cheek o come i rossoneri che hanno festeggiato l’ultimo tricolore del Diavolo (Maignan, Leao, Tomori, Gabbia e Saelemaekers) si accontenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, operazione rimonta: ritrovare i leader, fare più gol e... Così il Diavolo non molla

Approfondimenti su Milan Operazione

Il Milan ha ottenuto una vittoria importante contro il Como, con il risultato di 3-1 in rimonta allo Stadio Sinigaglia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milan Operazione

Milan, operazione rimonta: ritrovare i leader, fare più gol e... così il Diavolo non mollaPer i rossoneri la corsa scudetto è ancora aperta. Allegri vuole blindare la porta e aspetta Pulisic ... msn.com

Pulisic guida la rimonta sul Torino: 3-2 Milan, Allegri raggiunge Conte in vetta alla classificaIl Milan compie una pazza rimonta dopo 20 minuti shock e sconfigge il Torino per 3-2, grazie al decisivo ingresso di Christian Pulisic. I rossoneri arrivavano da una settimana intensa, che ha visto la ... calciomercato.com

Roma-Cremonese: via alla vendita dei biglietti Dopo la rimonta contro il Milan, l’Olimpico è pronto a spingere ancora. Come comunicato sul sito ufficiale dell’Roma, da martedì 27 alle ore 16:00 scatterà la vendita dei biglietti per Roma-Cremonese. Taglian - facebook.com facebook

Rassegna Stampa 26/01 Roma-Milan: dominio, occasioni e rimonta. Pellegrini su rigore evita la beffa (Leggo) Koné ko al flessore: Gasp valuta Pisilli ed El Aynaoui (Gazzetta) Gasperini: “Usciamo più forti” (Gazzetta) #asroma #Roma #asr #ed x.com