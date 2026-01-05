Lazio nuovo obiettivo in difesa | nel mirino un centrale del Lecce! Ecco di chi si tratta
La Lazio si concentra sul rafforzamento della difesa e ha messo nel mirino Kialonda Gaspar, difensore del Lecce. Il club biancoceleste valuta il profilo del giocatore come possibile rinforzo per la seconda parte della stagione, in un mercato invernale caratterizzato da diverse trattative tra le squadre di Serie A.
Calciomercato Lazio: interesse per il difensore del Lecce, Kialonda Gaspar è un profilo interessante per Sarri Il calciomercato invernale entra nel vivo e le big della Serie A iniziano a muoversi per rinforzare le proprie rose in vista della seconda parte di stagione. In casa Lazio, i riflettori sono puntati sulla difesa: il direttore sportivo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
