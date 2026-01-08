Vlahovic Milan Balzarini svela sul futuro dell’attaccante serbo Le ultime sul presunto pre-contratto firmato dall’ex Fiorentina

Balzarini ha chiarito che non c’è stata firma di un pre-contratto tra Vlahovic e il Milan, smentendo le voci circolate. Tuttavia, il club mantiene un forte interesse per l’attaccante serbo, con possibili sviluppi a giugno. La situazione rimane da seguire attentamente, in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali sulle trattative di mercato.

Vlahovic Milan, Balzarini riporta la secca smentita del club sulla firma ma conferma il forte interesse per giugno. Il futuro di Dusan Vlahovic continua a tenere banco con prepotenza nelle cronache di mercato, trasformandosi in un vero e proprio giallo che coinvolge le dirette rivali della Juventus. A scatenare il nuovo dibattito è stato il giornalista Gianni Balzarini che, attraverso il suo canale YouTube, ha riportato e analizzato una clamorosa indiscrezione. Balzarini ha tenuto innanzitutto a precisare il contesto legale in cui ci si muove: essendo Vlahovic in scadenza al 30 giugno 2026, esattamente come il compagno Weston McKennie, dal primo di gennaio è tecnicamente libero di accordarsi ufficialmente con qualsiasi altro club per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Milan, Balzarini svela sul futuro dell’attaccante serbo. Le ultime sul presunto pre-contratto firmato dall’ex Fiorentina Leggi anche: Vlahovic Milan, nuovi aggiornamenti sul futuro dell’attaccante serbo: c’è stato un incontro. Le ultime sull’interesse di Allegri Leggi anche: Vlahovic Milan, ha davvero firmato un contratto da 8 milioni a stagione? La verità sul serbo e la rivelazione sulle ultime indiscrezioni Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Balzarini | Miretti non si muove è nei piani della Juve. Balzarini: “Vlahovic non ha firmato un pre contratto con il Milan” - Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic: "Allora, indiscrezione proprio partita da Telombardia, Cristiano Ruiu, cito anche la ... tuttojuve.com

Balzarini: “A Vlahovic piacerebbe restare alla Juventus. Da quello che trapela la sua prima opzione è quella di aspettare la proposta bianconera” - Allora, trapela che Dusan Vlahovic e Ristic, il suo procuratore, stiano effettivamente aspettando, stiano dando priorità ad una proposta della Juve. tuttojuve.com

Juventus, Balzarini: ‘Per il rinnovo di Vlahovic vedremo che peso avrà il denaro’ - Balzarini ha aggiunto ulteriori elementi sul possibile scenario contrattuale, spiegando come negli ultimi mesi qualcosa nei rapporti tra club e giocatore sia cambiato: “C'è una volontà abbastanza ... it.blastingnews.com

@AlfredoPedulla: “Dusan #Vlahovic piace al #Milan, piace ad #Allegri. Non ci sono firme, anche perché se ci fossero non ci sarebbe interesse a rendere pubblica la notizia. Il serbo non è un obiettivo del #Barcellona, è un obiettivo sempre più concreto del x.com

Vlahovic secondo alcune testate giornalistiche avrebbe già firmato con il Milan per giugno a parametro 0 Che ne pensate - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.