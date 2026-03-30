Calciomercato Longo | La speranza di Tonali è quella di tornare al Milan entro 3 4 anni

Durante il calciomercato, un noto esperto ha affermato che il centrocampista ha come obiettivo quello di tornare al Milan entro tre o quattro anni. La dichiarazione si basa su indiscrezioni riguardanti le ambizioni del giocatore e le sue prospettive future nel mondo del calcio. Nessuna conferma ufficiale è stata ancora rilasciata dalle parti coinvolte.

Sandro Tonali ha dimostrato le sue qualità anche in Inghilterra. Al suo terzo anno di Premier League, è diventato uno dei centrocampisti più completi del campionato, attirando su di sé le attenzioni di diversi top club. L'ex Milan è finito nel mirino del Manchester United, che lo ha individuato come possibile rinforzo in vista della prossima stagione. Il Newcastle ha fissato il prezzo: non meno di 100 milioni. Una cifra inarrivabile per qualsiasi club italiano, soprattutto per il Diavolo. Tuttavia, secondo quanto riferito da Daniele Longo, l'obiettivo di Tonali sarebbe quello di tornare al Milan entro 34 anni. Una suggestione che, inevitabilmente, ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Longo: “La speranza di Tonali è quella di tornare al Milan entro 3/4 anni” Articoli correlati Milan, Tonali destino già deciso: duello di calciomercato in vista. Ecco la cifraSandro Tonali è stato decisivo per l'Italia nei playoff per i Mondiali: il suo gol contro l'Irlanda del Nord ha permesso agli Azzurri di qualificarsi... Leggi anche: Milan, l’annuncio: “Tonali torna”. Speranza Theo Hernandez. Arriva Castro? Gli infortuni