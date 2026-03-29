Il calciomercato del Milan si concentra sul futuro di Sandro Tonali, il centrocampista italiano. Secondo il giornalista Matteo Moretto, il suo trasferimento sembra ormai deciso, con una cifra ancora da definire. La trattativa tra il club e altri soggetti coinvolti è in corso, mentre i tifosi attendono notizie ufficiali. Nessun dettaglio sui termini economici è stato ancora comunicato.

Sandro Tonali è stato decisivo per l'Italia nei playoff per i Mondiali: il suo gol contro l'Irlanda del Nord ha permesso agli Azzurri di qualificarsi alla sfida decisiva contro la Bosnia che si giocherà martedì. Per i tifosi del Milan resterà sempre il sogno di rivedere Tonali con la maglia rossonera, anche se al momento sembra complicatissimo. Ecco le ultime di calciomercato dal giornalista Matteo Moretto. "In cima alla lista dei desideri del Manchester United per rinforzare il centrocampo c’è Sandro Tonali. Nelle prossime settimane si capirà la reale fattibilità dell’operazione. Anche il Manchester City è molto attento alla situazione del calciatore italiano, valutato intorno ai 100 milioni". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Tonali destino già deciso: duello di calciomercato in vista. Ecco la cifra

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