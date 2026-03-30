Calciomercato Juventus via sia Openda che David? I bianconeri hanno preso questa decisione L’indiscrezione

Secondo indiscrezioni recenti, la Juventus starebbe valutando la cessione di Openda e David durante il calciomercato. La società avrebbe deciso di far partire entrambi i giocatori, anche se non sono stati ancora ufficializzati i dettagli delle operazioni. La situazione rimane in evoluzione, con possibili sviluppi nelle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, il futuro di Openda e David continua ad essere in bilico. Ma i bianconeri sembrano avere urgenza a cedere il primo. Il panorama del calciomercato della Juventus sta vivendo ore di profonda riflessione, specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo. Dopo una stagione che non ha rispettato le aspettative della vigilia, la dirigenza bianconera sembra aver preso decisioni drastiche per quanto riguarda i propri terminali d’attacco. L’esperto di trasferimenti, intervenendo sui propri canali ufficiali, ha tracciato un quadro netto della situazione, focalizzandosi su due profili che hanno faticato a trovare la giusta dimensione a Torino: Lois Openda e Jonathan David. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, via sia Openda che David? I bianconeri hanno preso questa decisione. L’indiscrezione Articoli correlati Calciomercato Juventus, decisione presa su David e Openda: ecco il futuro dei due attaccanti bianconeridi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus, David e Openda verso la cessione. Calciomercato Juventus: conferme sul futuro di Boga! Bianconeri sempre più orientati a prendere questa decisione in estate. Ultimissimi aggiornamentidi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus, Boga si avvicina sempre di più al riscatto. Contenuti e approfondimenti su Calciomercato Juventus Temi più discussi: Come cambia il mercato della Juve con o senza Champions; ??Juve, Rudiger arriva a zero? Milan, Tare incontra Modric: si rinnova?; Calciomercato Juventus – Nomi top per Spalletti: Retegui, Spinazzola e non solo!; Juventus, Koopmeiners svela: Questo ruolo mi si addice. Rinnovo Spalletti, Calciomercato Juventus: nella pausa può arrivare la firmaIl rinnovo di Spalletti dovrebbe arrivare prima di Pasqua, il calciomercato della Juventus partirebbe proprio da qui. juvelive.it Calciomercato Juventus news | Dusan Vlahovic, il rinnovo è sempre più vicino! (oggi 25 marzo 2026)Calciomercato Juventus news oggi mercoledì 25 marzo 2026: per Dusan Vlahovic il rinnovo è sempre più vicino, cronaca di un ritorno di fiamma. ilsussidiario.net Calciomercato, rinnovo in stand-by con la Juventus e una fumata bianca che non arriva: il Milan continua ad osservare con attenzione Vlahovic, scopri di più nel primo commento - facebook.com facebook