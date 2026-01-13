Juventus | pista Bernardo Silva
La Juventus continua a monitorare con attenzione la situazione di Bernardo Silva, il cui contratto con il Manchester City scadrà il 30 giugno 2026. Con il calciomercato invernale ancora aperto e in vista dell’estate, i bianconeri valutano questa possibilità come un’opportunità per rafforzare il reparto offensivo e pianificare il futuro della rosa. La trattativa resta in stand-by, ma il nome del portoghese rimane tra i profili seguiti dalla dirigenza.
Con il calciomercato invernale 2026 che procede a ritmi serrati, la Juventus mantiene viva la pista Bernardo Silva come colpo a effetto per il futuro, puntando soprattutto all'estate quando il contratto del portoghese con il Manchester City scadrà il 30 giugno. Il 31enne trequartistaala, reduce da una stagione solida (28
LA PISTA (CALDA): CHIESA. IL SOGNO: BERNARDO SILVA. L'USCITA: KOOP / FRAMMENTI DI MERCATO BIANCONERO
