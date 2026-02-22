Juventus Di Gregorio non è più intoccabile | si valutano alternative per la porta

La Juventus ha deciso di cercare alternative a Di Gregorio, dopo le recenti prestazioni insoddisfacenti tra i pali. La squadra valuta diversi profili per rafforzare la porta e migliorare le prestazioni difensive. La decisione nasce dalla volontà di trovare un portiere più affidabile e stabile. La scelta coinvolge diverse opzioni sul mercato, con incontri programmati nelle prossime settimane. La società intende prendere una decisione definitiva a breve.

La Juventus si trova in una fase particolarmente sensibile, caratterizzata da risposte incerte in campo e una necessaria riflessione sul reparto tra i pali per costruire il progetto della stagione futura. Le recenti difficoltà mostrano una porta che richiede solidità e continuità, elementi indispensabili per restituire serenità all’intero ambiente. L’attenzione è centrata su come rinforzare la linea difensiva e garantire una base affidabile su cui fondare le prossime scelte di mercato, con un’analisi che tenga conto sia del presente sia delle prospettive a medio termine. La situazione attuale evidenzia una fragilità difensiva che ha influito sui risultati e ha generato una necessità di interventi mirati. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Di Gregorio Juve, il portiere non è più intoccabile: i bianconeri valutano le alternative per la portaLa Juventus sta considerando nuove opzioni per il ruolo di portiere dopo che Di Gregorio ha fatto sapere di voler lasciare la squadra.

Juventus, Di Gregorio ai saluti? Si valutano Carnesecchi e VicarioLa Juventus ha deciso di prendere in considerazione un cambio in porta per la stagione 2026, con Di Gregorio che potrebbe salutare la squadra.

