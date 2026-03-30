Calciomercato Juventus | ipotesi di un attacco da sogno

A pochi giorni dalla conclusione del campionato, la Juventus si prepara per il calciomercato estivo concentrandosi sull’attacco. Si discute di possibili acquisti e scambi per rafforzare la linea offensiva, senza ancora annunci ufficiali o conferme. La società sta analizzando diverse opzioni per rinforzare il reparto, che potrebbe coinvolgere anche operazioni di mercato in uscita.

Con la fine del campionato alle porte, la Juventus lavora già al mercato estivo, e lo fa partendo dall’attacco. Fondamentali saranno le cessioni di David e Openda, che hanno deluso le aspettative di tifosi, allenatore e società, oltre alla partenza di Nico Gonzalez, che resta un punto interrogativo. Secondo La Gazzetta Dello Sport, l’idea che in casa bianconera si spera prenda forma è quella di un attacco con Yildiz – l’unica certezza -, Vlahovi?, Lewandowski e Kolo Muani. Prima le uscite. Già da tempo le sorti di Jonathan David e Lois Openda sono segnate. Non hanno convinto con le loro prestazioni e l’obiettivo di Damien Comolli è quello di incassare dalle loro cessioni. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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