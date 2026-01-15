Calciomercato Pisa i fuochi d’artificio a gennaio non finiscono! Da Loyola al sogno per l’attacco

Il calciomercato del Pisa prosegue con molte novità a gennaio, segnando un’intensa sessione di acquisti e cessioni. Dopo le recenti mosse, la squadra toscana si prepara a rafforzare ulteriormente il proprio organico, puntando a migliorare le performance sia in difesa che in attacco. Le prossime settimane saranno decisive per definire le strategie e scelte che plasmeranno il futuro del club nel campionato in corso.

Il Pisa è l'assoluto protagonista di questa finestra invernale di calciomercato. La società presieduta dal patron Alexander Knaster ha deciso di rompere gli indugi, ufficializzando in poche ore due colpi che alzano notevolmente l'asticella delle.

Calciomercato Pisa, si pensa a Duvan Zapata per l’attacco: i dettagli - Con la rottura ormai insanabile tra il club e M'Bala Nzola, la dirigenza nerazzurra si è rimessa a ... news-sports.it

Eccome se ci crede! Pisa protagonista, oltre 20 milioni spesi in poche ore e non è finita - Il Pisa e in particolar modo la sua proprietà ha deciso di tentare il tutto per tutto in questo mese di gennaio. tuttomercatoweb.com

