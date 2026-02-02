Calciomercato Juventus spunta l’ipotesi Sørloth

La Juventus continua a lavorare sul mercato per rinforzare l’attacco. Nei giorni scorsi, si è parlato di un possibile arrivo di Alexander Sørloth. La società sta monitorando la situazione e potrebbe fare un’offerta nelle prossime settimane. I tifosi attendono novità ufficiali, ma intanto il nome del norvegese circola sempre di più.

La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un rinforzo offensivo e, secondo quanto riportato da SkySport, l’ultima idea porta ad Alexander Sørloth. L’attaccante norvegese è entrato nel radar bianconero e non è escluso che nelle prossime ore possa esserci un tentativo concreto per capire la fattibilità dell’operazione. In precedenza la Juve aveva sondato il terreno per Youssef En-Nesyri del Fenerbahce, ma la trattativa non è decollata. Il motivo principale sarebbe stata la scarsa convinzione del giocatore sulla formula proposta, ovvero un prestito con diritto di riscatto. En-Nesyri, infatti, potrebbe ora proseguire la sua carriera in Arabia Saudita, con l’Al-Ittihad pronto ad affondare il colpo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

